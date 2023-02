"Fuori gli attributi, vogliamo la salvezza"

di Daniele Barilli Ci sono parole vuote. Buttate lì, spesso, per riempire spazi di silenzio. E ci sono, al contrario, parole pesanti. Scelte per lanciare messaggi precisi. Veronica Bartoli non parla spesso. La presidente biancorossa non esterna quasi mai i propri pensieri e le proprie emozioni. Stavolta, però, ha deciso che fosse il momento di aprirsi. Perché quella con la Virtus Bologna è, per mille motivi, una partita speciale. E perché dopo le due sconfitte a Brindisi e Pesaro bisogna scongiurare il pericolo che, in tutto l’ambiente, si possa accendere un sentimento negativo. Evitando che ci si possa quasi rassegnare all’idea di retrocedere in Serie A2. Ecco, perché, ieri si è concessa ai taccuini della stampa. E lo ha fatto con sincerità e in modo diretto. Presidente Bartoli, ci dice come è il suo umore considerando le ultime due sconfitte e una classifica molto preoccupante? "Io sono estremamente determinata. Tutti quanti noi, all’interno della Pallacanestro Reggiana siamo pronti a lottare fino all’ultimo secondo perché vogliamo assolutamente restare in Serie A. Penso che ci dobbiamo giocare la partita con la Virtus, e tutte le altre 11 che restano da disputare, come se fossero delle finali. E vorrei che i primi a sposare questa...