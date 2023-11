Futre scalda i tifosi sui social con l’amarcord del suo arrivo

"Reggio Emilia sempre nel mio cuore", con tanto di bandiera italiana e cuoricino. Con queste semplici parole, Paulo Futre sui social ha scaldato i cuori dei tifosi granata. In allegato la foto del giorno del suo arrivo in città. Tra i commenti dei tifosi si legge anche: "Presi mezza giornata di ferie per esserci!". Spesso l’ex campione portoghese posta foto degli anni da calciatore (soprattutto con la casacca dell’Atletico Madrid, indossata da lui 205 volte). E quando pubblica foto dei tempi di Reggio (1993-95), non passa mai inosservato. Tra il centinaio di commenti d’affetto e di bandiere granata, spicca quello del presidente Carmelo Salerno che pubblica tre grossi cuori.

g.m.