C’è anche l’attaccante della Reggiana Gabriele Pederzini tra i 22 convocati di mister Daniele Arrigoni per la partita amichevole che la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro giocherà il 15 febbraio, al campo “Kennedy” di via Guerra a Napoli, contro i pari età azzurri.

Il raduno della Rappresentativa di Lega Pro è previsto per il giorno 14 con allenamento pomeridiano alle 14 mentre il giorno dopo la squadra espressa dalla Lega Pro scenderà in campo alle 15.

Pederzini è uno dei quattro attaccanti che sono stati selezionati da Arrigoni e quindi è quasi sicuro che potrà giocare almeno uno spezzone di partita.