Gabriele Severi sfiora la vittoria nel tabellone Under 14 del Rodeo "Banco Desio", andato in scena sui campi del Circolo Tennis Correggio. L’atleta di casa è emerso a sorpresa nella parte bassa del tabellone, superando in semifinale il compagno di squadra Elio Testi per 4-1, 4-1, prima di arrendersi nel match decisivo col favorito Alessandro Ferrari (Sporting Sassuolo) col punteggio di 4-1, 4-0. Nel tabellone Under 12, invece, posto d’onore per Vittorio Di Chiacchio (CT Tricolore), che ha ceduto 5-4, 5-3 in una finale decisamente equilibrata di fronte al bolognese Emiliano Vaccari (Virtus Tennis), mentre il titolo Under 16 è stato appannaggio di Riccardo Vecchi (CT Carpi) su Paride Gavioli (Mirandola).