Gala dei Castelli, Dosso vince la ’finalina‘

Lo avevamo ipotizzato e così è stato: Zaynab Dosso, la 24enne velocista rubierese semifinalista ai mondiali sui 100 metri, ha sì partecipato al meeting internazionale di Bellinzona, il Gala dei Castelli considerato tra i primi 20 al mondo, ma trovandosi otto atlete accreditate di un tempo migliore, è stata relegata nella finale B. Di buono c’è che l’ha vinta, e questo non fa mai male, con un ottimo 11’’15, a un solo centesimo dal record italiano detenuto in coabitazione con Manuela Levorato: il vento totalmente assente permette di equiparare i due tempi, il che significa che Zaynab ha corso al massimo delle sue possibilità. La Dosso (nella foto) ha vinto senza problemi, con l’irlandese Sarah Lavin seconda in 11’’27 e l’olandese Nadine Visser terza in 11’’38. Peccato, perché sarebbe stato davvero intrigante vedere Zaynab al cospetto delle varie Seedo, Clark, Hobbs, Kambudji, Thompson-Herah e Forbes che a seguire hanno poi corso la finale A.

Ora la Dosso è iscritta al Palio Città della Quercia che si disputa domani a Rovereto, altra tappa del Silver World Athletics Continental Tour come Bellinzona, con diretta tv su RaiSport dalle 20. Qui, finalmente, alle 20,55 potrà incontrare atlete fortissime come Twanisha Terry (Usa) e le due giamaicane Natasha Morrison e Briana Williams, staffettiste medagliate ai mondiali.

