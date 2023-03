Galeazzi e Bardelli sugli scudi

Circolo Tennis Reggio Emilia sugli scudi nel Rodeo Under Week End, torneo giovanile andato in scena lo scorso fine settimana sui campi di casa. Il circolo cittadino brilla soprattutto nel tabellone Under 14, dove porta 4 delle sue atlete in semifinale: ad imporsi è Arianna Galezzi, che dopo aver sconfitto 5-3, 4-1 la sorella Eleonora in semifinale, ha sfruttato appieno i favori del pronostico per regolare 4-2, 4-0 Valentina Buoncuore: quest’ultima, nel turno precedente, aveva fatto l’impresa estromettendo col punteggio di 5-4, 4-2 la compagna di allenamenti Francesca Montorsi, testa di serie numero 2. Il tabellone maschile, invece, vede la vittoria dell’altro alfiere del CT Reggio, Edoardo Bardelli: la seconda testa di serie, infatti, si è imposto 1-4, 4-1, 7-2 in rimonta su Mattia Occhiali (Cus Ferrara). Tra gli Under 12 la vittoria va alla bolognese Eliza Andrea Deaconu (Max Tennis Time) grazie al 4-2, 2-4, 7-5 su Gaia Migliorini (Club Atletico Faenza), mentre a livello maschile vince l’outsider Carlo Alberto Bandini (CT Pavullo) grazie al 5-3, 4-1 nel derby modenese col numero 1 Luca Bianchini (Pol. Nonantola).