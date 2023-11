Gallicchio al debutto contro la capolista. È la domenica dei mister e degli amarcord

Mister ex di turno e amarcord nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30) che entra nell’ultimo mese di gare del 2023.

Fari puntati sul big-match del "Borelli" fra la Correggese dove debutta in panca mister Gallicchio e la capolista Cittadella guidata da coach Salmi che guidò i biancorossi ad un argento in Eccellenza alle spalle della Lupa Piacenza. Debutto per il tecnico Giuseppe Rizzo promosso dalla Juniores al timone della cenerentola Bagnolese, in attesa del passaggio di consegne al trainer Brandolini, nel derby interno contro il Rolo di Ferraboschi che ritorna al "Campari" da ex senza gli squalificati Fiocchi ed Erricchiello; fra i rossoblù out il regista Cavazzoli fermato dal giudice sportivo.

A distanza di 5 mesi il Montecchio ritorna sull sintetico di Castelvetro che lo scorso 2 giugno sancì lo storico salto di categoria coi play-off vinti contro il Faro: i giallorossi oggi sfidano la vice-capolista Terre di Castelli.

In Promozione dovrà dirigere il suo Vezzano pochi metri dietro la rete il mister ex di turno Paolo Vinceti che attende la capolista Vianese in un derby che si preannuncia ricco di reti. La vice-regina Arcetana punta al 6° hurrà di fila sul terreno modenese del Castelnuovo Rangone. Col rientro dell’ex pro Finocchio, il BibbianoSan Polo, privo del baby Bassissi (2006) deve tornare alla vittoria che manca da 3 gare ospitando il Camposanto.

Secondo match interno con vista play-off per lo Sporting Scandiano che attende lo United Carpi del trainer reggiano Borghi.

In Prima categoria tiene banco il derby della Bassa fra Povigliese e Guastalla, mentre la Virtus Libertas difende il primato nella tana della Solierese di cui deve disinnescare un forte attacco. Big-match da podio per il Masone che rende visita alla matricola Vis San Prospero. Si ritrovano, dopo la finale provinciale di Coppa Emilia che arrise ai falketti, Rubierese e FalkGalileo in un confronto fondamentale per il futuro di entrambe. A Rio Saliceto va in onda il derby fra correggese San Prospero-Virtus dove negli ospiti è un ritorno a casa per il mister ospite Carretti ex biancazzurro.

In Seconda categoria l’avventura del tandem Vaccari-Barile alla corte della Borzanese inizia proprio contro il Rubiera, team allenato nella scorsa stagione.

Il menu.

Eccellenza: Bagnolese (2)-Rolo (13); Brescello Piccardo (22)-Zola Predosa (14); Correggese (23)-Cittadella (32); Fabbrico (17)-Virtus Castelfranco (22); Terre di Castelli (25)-Montecchio (9). Promozione. Girone A: Cervo (8)-Riese (14); Noceto (15)-Sammartinese (13); Real Sala Baganza (15)-Boretto (16). Girone B: BibbianoSan Polo (26)-Virtus Camposanto (16); C.Rangone (13)-Arcetana (28); Cavezzo (9)-Castellarano (22); Sanmichelese (21)-Atletic Progetto Montagna (6); Sporting Scandiano (20)-United Carpi (22); Vezzano (12)-Vianese (30). Prima categoria. Girone B: Mercury (0)-Celtic Cavriago (7); Palanzano (19)-Boca Barco (9); Terre Alte Berceto (8)-Quattro Castella (16). Girone C: Povigliese (16)-Guastalla (15); Reggiolo (9)-Ganaceto (18) al "Pertini" di Reggiolo; Rubierese (14)-FalkGalileo (10); S.Prospero Correggio (8)-Virtus Correggio (9); Solierese (16)-Virtus Libertas (22); Vis S.Prospero (20)-Masone (19). Girone D: Montombraro (25)-Carpineti (4); Pavullo (13)-Casalgrande (22).

Seconda categoria. Girone B: Campeginese (15)-Virtus Calerno (17); Fc 70 (5)-Corte Calcio (9); Gattatico (10)-Cadeo (7); Levante (10)-Virtus S.Lorenzo (12). Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (16)-Virtus Bagnolo (11); Novellara (10)-Montecavolo (13); Rapid Viadana (13)-Sporting Cavriago (11); Reggio Calcio (11)-Saxum United (17); S.Faustino (12)-Barcaccia (16); Santos 1948 (18)-Gualtierese (11). Girone E: Audax Casinalbo (6)-Fellegara (12); Borzanese (10)-Rubiera (11); Cerredolese (20)-Fonda Pavullese (5); Roteglia (18)-Boiardo Maer (15). Girone F: Virtus Mandrio (21)-Modenese (8).

Terza categoria. Girone A: Collagna (7)-Casalgrandese (25); Gatta (6)-Vetto (22); Invicta Gavasseto (9)-Biasola (9); Puianello (16)-Amici di Davide (10); RamisetoLigonchio (7)-Fogliano (6). Girone B: Cavriago (16)-S.Ilario (24) al "Parrocchiale" di Bibbiano; Corcagnano (17)-Fosdondo (13); Plaza Montecchio (16)-Cadelbosco (11) al "D’Arzo" di Montecchio (ore 15).