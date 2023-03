Gallicchio amaro "Subito un gol in modo stupido"

"Sapevamo che era una partita difficile – esordisce mister Gallicchio – una sorta di play out. Se avessimo perso sarebbe finita. Siamo andati sotto, una loro ingenuità ci ha dato un grande vantaggio, ma li dovevamo portare a casa la partita...".

Cos’è accaduto?

"Sono venuti fuori tutti i nostri limiti – prosegue il mister – che sono quelli della gestione della palla. In superiorità numerica, oltre a non prendere goal dovevamo addirittura fare il terzo. Sappiamo che sulle palle inattive l’inferiorità si pareggia e siamo stati molto stupidi a prendere il goal. Abbiamo provato a vincerla ma non ci siamo riusciti. Un pareggio che ammazza un po’ entrambe le squadre anche se qualche speranza ci resta. Sapevamo che il pareggio o la sconfitta ci avrebbe lasciato in grosse difficoltà".

Un giudizio sulla direzione arbitrale?

"Sono ragazzi giovani non me la sento di criticarli, sul calcio di rigore non ha fatto altro che applicare il regolamento su segnalazione del guardalinee. Se la guardo dalla mia parte penso potesse fischiare qualcosa in più, Sul pareggio mi sembra che il nostro giocatore sia stato affossato. Purtroppo sbagliano anche loro. Meritavamo la vittoria ma la nostra poca esperienza ci ha portato a pareggiarla".

Alberto Fiorini