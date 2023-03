Gandolfi porta Forlì sul trono Ora prepara la sfida a Reggio

Ha già vinto il titolo regionale e ora ha messo in cantiere il sogno chiamato "finali nazionali". Un inizio di stagione migliore non ci poteva essere per il coach luzzarese Lorenzo Gandolfi che con la sua Forlì ha conquistato il primo posto Under 17 in Emilia-Romagna e ora incrocerà la Unahotels, oltre a diverse squadre di alto livello, nel girone dove sono in palio i pass per le finali scudetto.

Nel mezzo va ricordato anche un ottimo terzo alla NoviPiù Cup, kermesse riservata a quattordici fra le migliori formazioni d’Italia di categoria.

"Essere diventati campioni regionali - dice coach Gandolfi - riempie di orgoglio e soddisfazione.

I ragazzi sono cresciuti tanto: è stato un successo che ci siamo costruiti con il passare dei mesi, in una regular-season che ci ha visto perdere una sola partita, chiudere con la miglior difesa ed il secondo miglior attacco del campionato".

Nel mezzo un significativo terzo posto alla NoviPiù Cup.

"È stata un’esperienza formativa: si è vista una crescita esponenziale di tutte le squadre, permette ai ragazzi di conoscersi, condividere gli spazi, creare relazioni che rimarranno nel tempo e provare anche l’esperienza di disputare un torneo in stile "Eurolega".

Il risultato finale? Siamo ovviamente felici, siamo arrivati terzi, ma ci piace dire che siamo stati i "primi degli umani"…

Bassano e Stella Azzurra, per mille motivi, sono squadre aliene, piene di reclutati, italiani e stranieri, e che occupassero i primi due posti alla fine era dunque previsto".

Fra pochi giorni scatta il girone Interregionale.

"Giocheremo dieci partite di alto livello, considerando anche tutte le complicazioni logistiche del caso: viaggi di oltre tre ore dopo la scuola, sfide con squadre mai incontrate e così via.

Ovviamente l’obiettivo è vincere più gare possibile, ma non avremo l’assillo di centrare le finali nazionali: se dovessimo riuscirci, saremmo molto contenti".

Il girone è tosto e poi ci sarà la sfida contro la Unahotels.

"Siamo finiti nel girone forse più complicato!

Bergamo e Brescia, onestamente, non le conosco ma mi dicono siano molto forti, specialmente Brescia.

Borgomanero e Verona sono ottime formazioni, con ragazzi interessanti e ben allenate, mentre su Reggio Emilia posso dire che è una squadra veramente piacevole da vedere, con ragazzi stranieri reclutati di qualità e allenata da quello che rimane uno se non "IL" miglior allenatore di settore giovanile in Italia (Giordano Consolini, ndr).

Mi dispiace che i biancorossi non siano stati alle finali della Novipiù Cup, so che hanno avuto diversi infortuni, ma sarà bello affrontarli".

Cesare Corbelli