Gara col Venezia, via alle prevendite. L’ex Cremonesi in C

Via alle prevendite per Reggiana-Venezia in programma domenica 22 ottobre a Reggio alle 18.30. Biglietti su Vivaticket, nei punti vendita del circuito (fino alle 19,15 del giorno gara), e allo store della Reggiana. La biglietteria allo stadio sarà aperta nel giorno gara dalle 17 alle 19,15. Per gli ospiti (curva nord): chiusura vendite alle 19 di sabato 21 ottobre.

Nel mentre, durante la pausa nazionali con l’Under 21 di Bianco che giocherà a Bolzano martedì con la Norvegia per le qualificazioni agli Europei, la truppa granata prosegue i lavori: stamattina test atletici con "O2UP", la società del dottor Danilo Manari. Nel pomeriggio, "normale" allenamento agli ordini di mister Nesta.

Storie di ex. Michele Cremonesi, 28 presenze e 7 gol in granata, dopo lo svincolo e il campionato vinto l’anno scorso, si accasa al Fiorenzuola del ds reggiano (di Casina) Marco Bernardi. Il 35enne, giocherà nel girone A di Serie C: ha firmato fino al 20 giugno 2024.

g.m.