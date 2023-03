"Gara durissima, ma ho fiducia"

Ecco le dichiarazioni di Gennaro Volpe, allenatore dell’Entella. "Prima di parlare della gara - ha detto il mister sul sito della società ligure - vorrei parlare del mio gruppo, dei miei giocatori e del mio staff. Di quello che siamo riusciti a costruire in questi mesi, tra mille difficoltà, grazie a fatica e sudore. Siamo al 10 marzo, secondi in classifica, e ci giochiamo una partita che ha grande valore. Ci tenevo a questa premessa per sottolineare quello che abbiamo realizzato fin qui grazie al lavoro. La squadra sta bene - ha continuato Volpe - è concentrata e consapevole del peso specifico della partita. Dopo un inizio con diverse difficoltà ci siamo dati l’obiettivo di ragionare gara per gara, di cercare di trarre il massimo da ogni incontro e di fare più punti possibile. Dobbiamo continuare a ragionare in questo modo, a prescindere dall’avversario. La Reggiana è prima in classifica, negli ultimi 2 anni ha perso una sola partita in casa e nello scorso anno solare ha fatto più punti di tutti. Il coefficiente di difficoltà è alto ma conosco il valore dei miei giocatori, i numeri che abbiamo fatto nel girone di ritorno sono oggettivi. Dubbi di formazione? Ho un gruppo che mi dà garanzie e alternative, avere dei dubbi è naturale. Ad Ancona abbiamo vinto 3-0 e la partita dopo ho cambiato 3 giocatori, questo dimostra il valore della nostra rosa. Chi giocherà lo farà con l’atteggiamento e lo spirito giusto, chi subentrerà dovrà essere subito parte della partita".