"Gara non decisiva"

Le radici ben piantate a Reggio e un contratto triennale sottoscritto la scorsa estate a Cesena. E’ la situazione di King Udoh, attaccante classe 1997, terzo miglior marcatore (4 reti) nella rosa a disposizione di Toscano.

Udoh, lunedì affronterà la squadra della sua città: che legame ha con Reggio?

"Forte: lì ho la famiglia e gli amici".

Nella Reggiana, società con la quale ha iniziato la sua carriera, ci sono suoi ex compagni?

"No, ma ne conosco diversi come Lanini, Pellegrini, Vallocchia che è appena arrivato a Reggio. Sono una squadra forte: lo dice prima di tutto la classifica, ma non penso che il Cesena sia da meno".

Che tipo di partita saraà?

"Sono attaccante, spero in una partita bella con occasioni, spettacolare anche per i nostri tifosi che saranno in tanti allo stadio e che ci sostengono sempre".

All’andata avete vinto a Reggio grazie al rigore trasformato da Corazza.

"Questa volta vedremo un’altra partita; noi da allora siamo molto cresciuti e arriviamo nella condizione fisica e mentale migliore. Io penso che sia importante ma non decisiva perché rimangono dieci giornate e come il campionato sta dimostrando in poche settimane possono cambiare molte cose".

Parlando della sua stagione, era iniziata bene, poi è arrivato l’infortunio. Ora come si sente?

"E’ vero, ero partito bene, poi è arrivato lo stop e quando sono rientrato mi sono di nuovo infortunato in un altro punto: sono stato sfortunato ma adesso da un mese sto bene e mi alleno bene per essere sempre pronto quando devo entrare".

Com’è avere davanti due compagni che segnano molto e dover aspettare il proprio turno?

"Tutti i calciatori vorrebbero essere titolari, ma il mister ci fa sentire tutti importanti. So che devo stare sempre sul pezzo, pronto per quando Toscano deciderà di mandarmi in campo".