Gara terribile per l’Ama San Martino. Se l’Everton supera Faenza, vola in finale playoff

Nei vari campionati di volley, Serie B maschile, B1 e B2 femminile continuano la loro regular season, mentre stasera arriva al capolinea la D femminile, in attesa di play-off e play-out, già partiti invece per Serie C e per la D maschile.

Serie B. Gara terribile per l’Ama San Martino (39 punti) in casa alle 17 contro un Gabbiano Mantova (69) che ha vinto tutte le partite da tre punti perdendo solo due set.

In B non c’è promozione diretta, per cui Miselli (ex Conad) e soci devono ancora lottare; per l’Ama, finale sereno.

Serie B1. La Tirabassi & Vezzali (30) gioca alle 20,30 in casa della Mosaico Ravenna (34). Romagnole tranquille, mentre le reggiane non devono abbassare la guardia: salvezza a un passo, ma da conquistare.

Serie B2. Più o meno a posto tutte e tre le reggiane, anche se la Fos Wimore Cvr (31) che gioca a Bigarello alle 20,30 contro la Davis 2C (38), avrebbe bisogno di qualche punto.

L’Arbor Interclays (39) è a Collecchio alle 19 contro la Galaxi Inzani (38), mentre la Giusto Spirito Rubierese (33) ospita domani alle 18 il forte San Giorgio Piacentino (51).

Serie C. Tra le ragazze, se l’Everton supera la Fenix Faenza oggi alle 18 alla Rinaldini accede alla finale dei playoff. Nei play-out, bel passo avanti verso la salvezza della Jovi con il netto successo per 3 a 0 a Castelvetro (10, 23, 20).

Oggi si gioca anche la partita Reggio Revisioni Rubierese-Claus Forlì: squadre in campo alle 21.

Tra i maschi è tutto a gironi: nei play-off, Corlo (0)-Vigili del Fuoco (0) alle 18,30, nei play-out Tricolore Pieve (0)-Ellepi Bologna (3) alle 18 alla palestra Moro.

Serie D. Nei play-off maschili, dentro o fuori per la Naytes Vaneton Interclays che gioca il confronto diretto a Piacenza contro la Bluenergy alle 19,30. Nei play-out, Sama Portomaggiore (3)-Pieve Volley (3) alle 21.

Tra le ragazze, ultima di regular season nel girone B: Wimore Cvr (30)-Anderlini Modena (24) alle 17 a Rivalta; PC Marmi San Martino (18)-Mondial Carpi (41) alle 21; Bonora (28)-Saturno Guastalla (45) alle 19,30 a San Matteo della Decima; Volley Modena (3)-Renusi Fabbrico (32) alle 17.

Claudio Lavaggi