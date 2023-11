Gazze Canossa e Sampolese, coppia di vertice

Una coppia al vertice del girone B di DR2. In testa rimangono le Gazze Canossa (12), che travolgono 86-64 con 23 punti di "Gazza" Maioli la malcapitata LG Competition Castelnovo Monti (8), dove Mallon (21) è l’ultimo ad arrendersi; a braccetto c’è la Sampolese (12), che sbanca 86-57 il parquet della Go Basket (6) trascinata dai 18 di Tondo, mentre dall’altra parte non bastano i 10 di Vezzani. Scivolone interno, invece, per l’Aquila Luzzara (10), che perde 72-49 con la Heron Bagnolo (8) di un super Mariani Cerati, autore di 25 punti, e deve accontentarsi del terzo posto a braccetto con la Berrutiplastics Torre (10), abile nel travolgere 71-45 allo Scaruffi la malcapitata Bibbianese (6) con 15 punti di Magliani e 13 di Canuti. Dall’altra parte più del 50% dei punti è opera di Imperatori, che chiude a 26, ma non basta. Aggancia il quinto posto Campagnola (8), che passeggia 77-46 sul campo del fanalino Arbor (0) con 17 di Campedelli e del rientrante Marco Rustichelli; secondo hurrà per Correggio (4), che passa 82-74 sul campo del Gelso (4) e lo aggancia in classifica grazie ai 19 di De Lucia, mentre dall’altra parte sono 24 quelli di Tasselli. Il derby della Bassa, infine, va alle Aquile Gualtieri (4) grazie al 54-50 alla Saturno Guastalla (6).

Nel girone A prosegue il momento no di Sant’Ilario (4), sconfitto 79-64 in casa dalla capolista Piacenza (10); nel girone C si sblocca Castellarano (2), che travolge 87-50 i Massacramento Kings (2) con 19 di Buffagni e 17 di Ambrosi.