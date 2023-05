Gazzini terza al ’Pego Rosa’

Terzo posto per Emanuela Gazzini nella quinta edizione del Trofeo ’Pego Rosa’, gara nazionale individuale femminile di categoria A-B in scena alla bocciofila Pegognaghese sotto la direzione del reggiano Sandro Serafini. L’atleta della Sammartinese ha perso in semifinale di fronte alla toscana Giulia Pierozzi (Cortona Bocce Arezzo), poi sconfitta nel match decisivo da Laura Picchio (Bocciofila Spello). Fuori ai quarti le altre due della Sammartinese, Nadia Losi e Manuela Angelini. Medaglia di bronzo, pari merito, per due coppie reggiane a Traversetolo, al primo Memorial Antonio Tedesco, gara regionale A-B-C: Claudio Boschi-Angelo Melotti (Val d’Enza Sant’Ilario) e Secondo Bellei-Luciano Rossi (Scandianese) hanno centrato il 3° posto dietro i vincitori Francesco Campisi-Roberto Manghi (Rinascita Carpi) e dei locali Endi Mjekra-Lauro Morini. Stasera alla bocciofila Futura di Cadelbosco Sopra si torna in corsia per l’8ª edizione del Memorial Soci, gara regionale A-B-C.