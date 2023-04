Genio e sregolatezza: Brescia è da temere

Talento e ‘sregolatezza’. Alti e bassi che la rendono indecifrabile e, proprio per questo, ancor più pericolosa. Parliamo della Leonessa Brescia che domani alle 20,30 arriverà in via Guasco alla ricerca di punti playoff (attualmente è nona a 24) mentre la Pallacanestro Reggiana – al contrario - dovrà a tutti i costi strappare una vittoria per continuare a rincorrere una salvezza che non va assolutamente vista come vicina. Proprio per questo motivo ci saremmo aspettati un intervento sul mercato per tamponare la voragine lasciata dall’infortunio di Anim che non può in nessun modo essere colmato da fantomatici ‘adattamenti difensivi’.

Con Treviso - squadra modesta - è bastato serrare le fila, con Tortona invece no (e si è visto…) e temiamo possa accadere lo stesso anche con Brescia ovvero contro il sesto miglior attacco del campionato con 82,9 punti a partita. La squadra di Alessandro Magro era partita malissimo, ma ha poi saputo raddrizzare la stagione alla grande, vincendo la Coppa Italia, approdando agli ottavi di EuroCup e rilanciandosi in campionato dove ‘vede’ la post season.

Il rientro di Caupain, talento cristallino che tira col 50% da tre, ha ridato slancio a una squadra che quando si accende è capace di break devastanti. Non da meno è l’apporto di Amedeo Della Valle (foto) o la solidità di Petrucelli, mentre tra i lunghi la fisicità di Odiase, Cobbins e Gabriel (il più talentuoso dei tre…) si fa sentire con regolarità. L’Unahotels dovrà fare quindi una gara di grande furore agonistico e determinazione, ma anche di maturità. Diventerà infatti prioritario evitare di subire il ritmo che la Germani proverà ad imprimere alla partita. Se si accetterà di correre su e giù per il campo si rischierà davvero una brutta figura, viceversa, Cinciarini e soci potranno giocarsela fino alla fine contando magari anche sul pubblico delle grandi occasioni. L’infermeria preoccupa, perché Lee convive con il mal di schiena ed è limitato in molti spostamenti, Olisevicius ha una mano dolorante e Vitali ha avuto un problema al piede che lo ha condizionato negli ultimi allenamenti. Per fortuna Beka Burjanadze, rimasto fermo ai box per un’infiammazione alle ginocchia, sta migliorando e potrà dare una mano ai compagni giocando qualche minuto qualora ce ne fosse bisogno. Si tratta ovviamente di un’ottima notizia perché sia con Treviso che con Tortona, la Unahotels ha potuto contare solo su 4 ‘stranieri’ rispetto ai 6 schierabili come da ‘format’ scelto. È il momento di guardare oltre le difficoltà, ma qualora non dovesse arrivare una vittoria, un rinforzo per le ultime due (con Sassari e Trento) sarà assolutamente necessario per evitare di avere rimpianti. Quando una casa va a fuoco, può fare comodo anche un piccolo estintore.

Francesco Pioppi