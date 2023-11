Genoa-Reggiana, festa del tifo. Oggi in palio il pass per l’Olimpico

Dopo 24 anni, oggi ritornano ad affrontarsi in una gara ufficiale Reggiana e Genoa, unite dal forte gemellaggio delle due tifoserie: lo faranno, in un clima di festa, nello splendido teatro del "Luigi Ferraris" di Marassi, il più antico stadio di calcio italiano (inaugurato nel 1911).

Spettatori previsti circa 11mila: più di 9500 genoani e ben 1332 cuori granata nel settore ospiti. Supporters rossoblù e reggiani raggiungeranno insieme lo stadio, in un corteo.

Si gioca per i sedicesimi di Coppa Italia: in caso di parità nei 90’, ci saranno i tempi supplementari e poi gli eventuali rigori.

In palio c’è l’ottavo di finale di martedì 5 dicembre all’Olimpico con la Lazio.

Alessandro Nesta ha spiegato più volte cosa sarà questa sfida per i suoi granata: una vetrina, un’opportunità, un impegno assolutamente da onorare ma senza dimenticare che domenica a Reggio (ore 16.15) arriverà il Lecco in campionato.

Nesta ritroverà un grande amico come Alberto Gilardino, tecnico del Grifone con cui, tra gli altri titoli, ha vinto il Mondiale nel 2006 e la Champions nel 2007 col Milan.

Proprio "Gila" ha parlato così alla vigilia. "La Reggiana è in salute, sta facendo molto bene in Serie B. Puntiamo a fare un buon percorso in Coppa e dovremo essere umili". Sulla formazione. "Darà spazio a chi sta giocando meno, ma chiunque giocherà dovrà essere all’altezza".

Infine, su Nesta. "Sono felice di rivederlo e gli faccio i complimenti. È stato un difensore implacabile, e da allenatore sta mettendo in pratica idee molto interessanti".

Tornando alla Reggiana (punita dal giudice sportivo con una multa di 1500 per l’arrivo sul campo di Piacenza di bottigliette di plastica vuote): quella che vedremo all’opera oggi sarà una "Regia" che alternerà punti fermi a qualche profilo che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Probabile un 4-3-1-2, con in porta Satalino, il terzo portiere, una sorta di premio per il buon atteggiamento negli allenamenti. Panchina per Bardi, la prima stagionale, e per il 2° designato Sposito.

In difesa scelte obbligate: Libutti e Pieragnolo sui lati, Fiamozzi adattato a centrale per "rischiare" soltanto uno tra Marcandalli (favorito) e Rozzio. In mezzo i dubbi maggiori. Bianco va verso il riposo dal 1’, Kabashi ha la febbre. In cabina di regìa dovrebbe partire Cigarini, con Da Riva pronto a subentrare per mettere benzina nel serbatoio. Ai lati ecco Nardi: poi ballottaggio aperto tra Crnigoj (ha bisogno di giocare) e Melegoni, che sarà della partita sicuramente che sia dall’inizio o in corso. Sulla trequarti più Girma di Portanova, e davanti Varela e Lanini aspettano un occasione dopo aver giocato poco ultimamente. Assenti: Szyminski (ci proverà per il Lecco), Romagna, Pajac, Sampirisi, Kabashi, Vergara, Vido e Pettinari. Non ci sono diffidati: negli ottavi, infatti, si azzerano le ammonizioni. In sostanza soltanto un’espulsione farebbe saltare gli ottavi.

Genoa senza Messias e Retegui, con la "stellina" Gudmundsson inizialmente in panchina. Ieri, nei sedicesimi di Coppa Italia Primavera 2, vittoria dei liguri 4-3 ai rigori sui "baby" di Andrea Costa. Oggi nuovo capitolo della sfida, sognando l’Olimpico.