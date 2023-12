Gerratana e Sugamiele, la Maratona è sicula

È stata una bella maratona, la 27ª di Reggio Emilia Città del Tricolore corsa in una mattina fredda, ma riscaldata dal sole che i due vincitori siciliani, Giuseppe Gerratana e Federica Sugamiele, si sono portati dalla loro isola. I due, vera coincidenza, sono allenati da Gaspare Polizzi, già tecnico (tra gli altri) di Salvatore Antibo. Milletrecento circa gli atleti arrivati al traguardo in piazza della Vittoria, ai quali si aggiungono i partecipanti alle due non competitive, la 10 miglia goliardica e la Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0.

Ma torniamo alle due gare, totalmente differenti tra loro. Tra i maschi Giuseppe Gerratana parte da solo e forte, al punto che stronca Federico Rondoni che avrebbe dovuto fargli da lepre sino a metà gara. Gerratana fa gara su di sé e chiude in un buon 2h.13’59’’, con Luca Parisi secondo e staccatissimo in 2h.24’50’’; terzo Jean Baptiste Simukeka (Ruanda) in 2h.25’09’’, sul toanese Simone Corsini, ai piedi del podio in 2h.28’’33. Settimo Enrico Rivi, altro reggiano, in 2h.38’17’’, 15° Federico Ganassi Spallanzani in 2h.42’17’’. "Non ero al meglio – dice Gerratana – ma sono contento. Il pubblico mi ha sempre sostenuto con calore e sono grato a tutti. Fa piacere chiudere l’anno con una bella vittoria".

"Speravo meglio – dice Corsini – ho pagato il recente infortunio; sono passato alla mezza in 1h.12’30’’ e le due ore e 25 erano raggiungibili, visto che il ritorno è in leggera discesa. Poi, però, ho chiuso in difficoltà, mi sono trovato le gambe pesanti ed è la conferma che la maratona non perdona mai". Tra le donne, partono forte l’ucraina Nataliya Lehonkova (in tenuta da spiaggia) e la keniana Lenah Jerotich. Dietro fa gara d’attesa Federica Sugamiele che al 30° riprende le due fuggitive e le stacca a sua volta nettamente. Prima Sugamiele in 2h.31’35 (personale), sulla Jerotich in 2h.42’41’’ e la Lehonkova in 2h.50’03’’.

La keniana, al traguardo, si è sdraiata a terra, è stata soccorsa dai sanitari, ma si è regolarmente presentata alle premiazioni in buone condizioni. "Sono felicissima – dice Federica – sapevo di star bene e mi avevano avvertito del percorso impegnativo e muscolare. Ho gestito la prima parte e ho chiuso bene, per di più con il mio record". Lorena Belli, 16ª e tesserata per l’Atletica Reggio, è la prima delle nostre atlete in 3h.12’20’’: "Corro solo da tre anni – dice la scandianese – è la mia seconda maratona e mi sono migliorata. La dedico a mio papà Alfio, mancato due anni fa".

Ventesima Silvia Torricelli in 3h.17’50’’, 30ª Elisa Belli in 3h.29’03’’, 42ª Fabia Maramotti in 3h.37’59’’. Forse sono mancati i grandissimi numeri, ma i costi sempre in crescita, l’eredità negativa di un covid che ha "devastato" il mondo podistico sono stati elementi determinanti. Una curiosità? Alcuni accompagnatori hanno fotografato le artistiche maniglie di un portone della via Emilia. Un ricordo in più da portarsi a casa… oltre al Parmigiano Reggiano.