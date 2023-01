Già attive le prevendite per i match con Milano (22 gennaio) e Virtus (12 febbraio)

Continua il lavoro in palestra di coach Sakota che sta preparando la sfida chiave di domenica a Trento (ore 18,30), la squadra che vanta la migliore difesa del campionato e la più efficace a rimbalzo. Nel frattempo attivate le prevendite per il match di domenica 22 gennaio (ore 18) contro Milano e per quello di domenica 12 febbraio, sempre alle 18, contro la Virtus Bologna. I tagliandi sono in vendita allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (martedì e sabato dalle 10 alle 19) e nella mattinata di domenica dalle 10 alle 13 oppure nella sede del club in via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19) e online sul portale ‘Vivaticket’.