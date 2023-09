Già sottoscritte 2225 tessere 110 in più rispetto all’anno scorso

Si conclude in crescita rispetto alla passata stagione la prima fase della campagna abbonamenti Unahotels. Al termine della prelazione riservata ai vecchi abbonati sono state infatti sottoscritte 2225 tessere, 110 in più rispetto a settembre 2022. Un dato che, oltre a testimoniare l’attaccamento della tifoseria, fa presagire quantomeno, pensando alla fine della campagna stessa, che si possa superare la quota totale dell’anno passato (2555) e forse sfondare il muro dei 3000 abbonamenti (nel 2019, ultimo campionato pre Covid la prelazione si chiuse a 2614 e il totale fu di 3111). Questo si comincerà a vedere lunedì quando partirà la vendita libera dei posti rimasti.

Oggi (presso la sede della società in via Martiri della Bettola e all’interno del negozio "lo stoRE" di piazza Prampolini) e domani (unicamente in quest’ultimo) sarà possibile per chi ha appena acquistato la tessera esercitare l’opzione "cambio posto", modificando il suo posto a sedere tra quelli ancora disponibili; purchè all’interno dello stesso settore.

La prossima settimana poi, come sopra ricordato, si scatenerà la vendita dei rimanenti posti al PalaBigi. Facile presumere che lo spettacolo sinora dato dalla squadra di Priftis, per quanto in amichevole, in fase offensiva convincerà molti "aficionados" un po’ scettici negli anni scorsi ad accaparrarsi l’ambita tessera e così poter scegliere il posto migliore per ammirare le gesta del funambolo Galloway e la "verve" dello spumeggiante Weber.

g.g.