Già venduti 1339 tagliandi

Continuano le prevendite per la sfida di domani che, dalle 16,15, vedrà la Reggiana ospitare la Cremonese al ‘Città del Tricolore’. Il circuito di riferimento online è ‘Vivaticket’, ma è bene specificare che per i tifosi ospiti - uniti a quelli granata da uno storico gemellaggio - ci sarà tempo solo fino a stasera alle 19 per acquistare i biglietti. Attualmente i tagliandi venduti sono in totale 1339, 765 per il settore ospite.

I supporters della Reggiana potranno comunque munirsi di biglietto tramite il ‘Regia Store’ di via Piccard 16B oppure ai botteghini dello stadio che per l’occasione saranno aperti a partire dalle 14,30 e fino alle 17. Le riduzioni saranno riservate alle donne, agli Over 65 e agli Under 18 mentre i bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente. Reggiana Calcio ricorda inoltre che i ridotti per i volontari Avis e per gli iscritti ad Unimore potranno essere acquistati esclusivamente al ‘Regia Store’.