"Giocato col cuore"

"Complimenti per la grande partita!". Esordisce così, in un perfetto italiano, coach Dragan Sakota. "I ragazzi hanno fatto un’ottima partita e giocato con cuore, ogni match per noi è un’opportunità, siamo indietro e lo siamo ancora ma ogni volta dobbiamo pensare a migliorarci. Abbiamo iniziato a capire come la nostra difesa sia collegata con il nostro attacco; non abbiamo avuto mai troppa fretta, siamo sempre stati connessi, abbiamo cercato i cambi difensivi con costanza. Sapevamo che Pesaro non aveva un lungo vero e proprio, quindi abbiamo provato a giocare in post basso e poi insistendo si è aperta anche la possibilità dei tiri da tre. Abbiamo avuto un grande aiuto dai nostri tifosi!".

Il lungo Beka Burjanadze gli fa eco. "Sappiamo che è un momento difficile, anche per i nostri tifosi, volevamo dare loro una gioia. Sono contento perché abbiamo finito l’anno con una grande vittoria e ora vogliamo ripartire nel 2023 con un’altra vittoria. Il coach ha portato una nuova energia e stiamo seguendo la sua leadership. Una delle chiavi del successo sono stati i rimbalzi, soprattutto in attacco nell’ultimo quarto ne abbiamo catturati alcuni importanti. Volevo anche chiarire ciò che è successo a fine partita: ho applaudito i tifosi di Pesaro perché non ho mai visto così tanti supporter in trasferta.

Qualcuno l’ha visto come una mancanza di rispetto ma non era assolutamente mia intenzione, anzi il mio applauso voleva essere un complimento al loro tifo".

Il coach avversario Jasmin Repesa sviscera con lucidità la sconfitta. "Mi aspettavo una partita difficile, perché venivamo da una sconfitta emotivamente pesante contro Bologna e per i nostri problemi di infortuni. Finché abbiamo avuto energie siamo rimasti in partita, quando siamo calati, Reggio è scappata".

Cesare Corbelli