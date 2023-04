Gioia Rubierese: dopo 4 anni torna in Prima

di Federico Prati

Dopo quattro anni, la Rubierese ritrova la Prima categoria. Con 90’ di anticipo, i biancorossi esultano al "Valeriani" davanti ai propri ultras battendo il Corlo al termine di una stagione vissuta quasi sempre al comando. Apre di testa Vargas, prontissimo su un penalty di Vanacore respinto dal portiere, poi nella ripresa bis di Iossa ispirato da Matteo Costi. Avvicente corsa per i play-off nel girone D dove si rilancia lo United Albinea vittorioso nel derby con la Borzanese grazie all’incornata di Rabitti e al piatto volante del puntero De Pillo. Ora la truppa di mister Ariosi si giocherà tutto all’ultima giornata nella trasferta col Carpineti, bloccato sul 4-4 dal Novellara e sempre a -1 dall’argento difeso dall’Atletico Bibbiano Canossa. I matildici escono con un punto nel big-match sul sintetico del Santos 1948, costretto a rincorrere la rete in mischia del neo-entrato Sarfo. Decisivo un penalty di Ippolito che in pieno recupero viene fermato dal guardiano Catana, stessa sorte sul fronte opposto per Giberti. Poker casalingo per i campioni della FalkGalileo che inguaiano lo Sporting Cavriago che dovrà evitare i play-out: double di Ravelli, singole di Stefani e Aramu, soltanto accorcicate da Falcone e Sforza. Una doppietta di Mbaye tiene accese le speranze di salvezza del Puianello che vince in rimonta sul Progetto Intesa, mentre retrocede il Gatta superato (2-3) dall’ormai tranquilla Campeginese. Salvezza più vicina per la Virtus Mandrio che mata (3-1) il sereno Rivara. Allungo forse decisivo per il Guastalla nel girone C di Prima: una rete in mischia di Marchini firma il blitz sulla Virtus Correggio che, nonostante l’inferiorità numerica, aveva annullato l’acuto di Caramaschi con Pedrazzoli. Insegue un terzetto a 4 punti di distacco: il Daino Santa Croce bloccato sullo 0-0 a Reggiolo, il Masone che ha schiantato (4-2) il Montecavolo che col suo nuovo mister Buonsanto fotocopia il ko dell’esordio di 7 giorni fa e il Luzzara che piega (3-2) l’incerottato Quattro Castella. Sprintano gli ospiti grazie al penalty di Cilloni, ma dopo 10’ i locali sorpassano grazie a due rigori imbucati da Meneghinello. Scatto decisivo ad inizio ripresa col contropiede finalizzato da Martino e nel finale accorcia Kessabi. Primato solitario per la Sammartinese che sbanca Nonantola e approfitta del 2-2 casalingo dello United Carpi, bloccato dal Colombaro. Nel settimo hurrà di fila dei neroverdi double del puntero Ceci e rete in scivolata dello stopper Bega sugli sviluppi di un corner.