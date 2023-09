Giornata memorabile. Migliorati tre record provinciali

Gran bella giornata per l’atletica reggiana, quella di ieri, con ben tre record provinciali. Sara Nestola della Corradini toglie 4 minuti al suo personale sulla mezza maratona; lo fa a Copenaghen, chiudendo 26ª nell’ottimo tempo di 1h12’48’’, prima europea under 23. E’ record regionale promesse, settimo tempo in Emilia di sempre per maglia indossata e secondo tra le nate in regione dietro solo alla mitica Laura Fogli. Sara scalza dal record provinciale Ivana Iozzia (Corradini), che nel 2009 corse la distanza in 1h.13’07’’.

A Correggio si è disputato il 25° Trofeo Tania Galeotti su diverse distanze cosiddette spurie. Così è andata a finire che l’ostacolista Giulia Guarriello dell’Atletica Guastalla Reggiolo ha migliorato i suoi personali sugli 80 piani in 9’’84 (non li correva da 7 anni, perché i senior gareggiano sui 100) e nel salto in lungo con m 5,66. Sugli 80, seconda Roberta Schiassi in 10’’32, su Sara Cantergiani in 10’’45. Ed ecco invece altri due record provinciali: Elena Fontanesi della Self vince il miglio (m 1609,34) in 5’11’’09, migliorando se stessa di quasi 4 secondi. Lucia Cantergiani, sempre della Self, sui 500 metri stoppa il cronometro su 1’14’’27, limando 55100 di secondo al primato che già le apparteneva. Tra i cadetti, Andrea Pezzi e Francesca Uccelli vincono gli 80 piani, Adelmo De Pietri il salto triplo. A Faenza, nei regionali di tetrathlon ragazzi, Luca Bonini è secondo.