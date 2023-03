Gli arbitri nel mirino

Avversarie modenesi per FalkGalileo e Rubierese negli ottavi regionali della Coppa Emilia di Seconda categoria. Mercoledì prossimo (ore 20.30) i falketti attendono sul proprio sintetico la Flos Frugi, avversario in campionato della Rubierese, mentre i biancorossi giocheranno sul sintetico della Vis San Prospero.

Queste, invece, le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza out fino al 2 aprile il massaggiatore Paolo Franchi (Boretto) per comportamento irriguardoso verso il guardalinee, inoltre nell’uscire da terreno di gioco rivolgeva offese. Una gara a Ennamli (Boretto), Minutolo (Campagnola) e a Buffagni (Rolo).

In Promozione un turno a Grisanti e Messori (Atletic Progetto Montagna), Faye (Fabbrico), Bevilacqua (Montecchio).

In Prima squalificato fino a 29 marzo il dirigente Daniele Galloni (Povigliese) perché a fine gara contestava ripetutamente l’arbitro, impedendogli di uscire dal campo. Una giornata a Pagano (Celtic Cavriago), Bo e Cavicchioli (Guastalla), Gualtieri e Saviola (Luzzara), Cavaliere (Povigliese), Cilloni e Gualerzi (Quattro Castella), Benassi e Benedini (Reggiolo), Bedogni e Tasselli (S.Prospero Correggio), Cabassi (Sammartinese), Dumfoo (Virtus Correggio).

In Seconda categoria multa di 150 euro allo Sporting Cavriago e squalifica fino a 2 aprile per il presidente Cesare Mola, perché dagli spalti offendeva gravemente il direttore di gara. Una giornata a Bertolini (Atletico Bibbiano Canossa), De Simone e Ferri (Borzanese), Serigne Sall (Campeginese), Fontanelli (Carpineti), Rinaldi (Gatta), Bonori (Progetto Intesa), Incerti (Puianello) e Como (Virtus Bagnolo).

In Terza categoria inibito fino al 2 aprile il dirigente Matteo Lini (Fogliano) perché offendeva il direttore di gara. Una gara a Bagni (Reggio Calcio) e a Vaccari (Cavriago).