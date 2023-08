Gli azzurrini di Mangone a un passo dal podio

Sogno medaglia.

Arriva un’altra vittoria per il coach biancorosso Giuseppe Mangone e per il pivot canterano Pablo Giovanni Abreu all’Europeo Under 16 in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord.

Dopo aver dominato il girone eliminatorio e aver vinto agevolmente contro il Belgio negli ottavi, l’Italia ha superato, con una prestazione di autorità, la Germania nei quarti di finale per 75-56 e ora si trova ad un passo dal podio continentale. La formazione azzurra ha preso in mano le redini del match fin dalle prime battute di gioco (22-11 al 10’) e ha mantenuto i teutonici sempre a distanza (43-32 all’intervallo, 59-50 al 30’), per poi dilagare nell’ultimo periodo fino al +19 finale, massimo vantaggio del match a favore del team italiano.

Per Pablo Abreu, pivot italo-cubano di 198 cm classe 2008, altra prestazione incisiva a favore dei colori azzurri dopo le già convincenti prove fin qui disputate: 6 punti con 34 da due e 4 rimbalzi in quasi 18 minuti sul parquet.

Per la truppa azzurra è da elogiare il miglior gioco di squadra (18 assist italiani contro i 7 tedeschi, ndr) che le ha permesso l’accesso alla zona-podio: l’Italia ha così già migliorato il piazzamento dell’edizione 2022 quando la selezione italiana, guidata sempre da coach Mangone, si classificò al sesto posto nella massima manifestazione continentale.

Oggi giorno di riposo per la kermesse che riprenderà domani con le semifinali.

Alle 18.30 l’Italia se la dovrà vedere con la Francia che ha superato la Grecia per 86-72: i transalpini sono una delle formazioni indiziate per la vittoria finale con diversi giocatori ritenuti fra quelli più futuribili.

Cesare Corbelli