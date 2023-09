Gli ’Mvp’ al PalaBigi saranno premiati con una ‘magnum’ di lambrusco Medici

Un brindisi al miglior giocatore di ogni partita. Che poi, con la dovuta moderazione dell’atleta professionista, potrà poi bissare tra le mura di casa. Succederà al termine delle partite casalinghe della Unahotels, grazie alla nota azienda vitivinicola Medici Ermete, che premierà l’Mvp di ogni match con una Magnum di "Concerto", Lambrusco tra i prodotti di punta dell’impresa reggiana che, con l’iniziativa entra pure ufficialmente ingresso nel Basket Pool, il gruppo di aziende che sostiene il club biancorosso. "È un ritorno tra le aziende partner – commenta l’accordo Alessandro Medici – avendo già sponsorizzato in passato. Il legame con la Pallacanestro Reggiana è stato naturale, frutto della passione per il basket".

Un’altra novità in casa biancorossa riguarda invece la formazione Under 19, che disputerà il campionato di Eccellenza, il più quotato a livello nazionale. Le gesta casalinghe della truppa di Menozzi saranno trasmesse in streaming da Reggionline, con telecronaca di Alessandro Morani e commento tecnico dei coach dello staff del vivaio. Primo appuntamento lunedi 2 ottobre per la sfida, al Palabigi, contro Ferrara.

g.g.