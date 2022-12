Go Basket a gonfie vele. Arbor: canestro Usa

È tempo di un primo bilancio per la palla a spicchi di C femminile. A due giornate dal termine del girone di andata, la neonata Go Basket (squadra che raccoglie le giovani di Puianello e Scandiano di B) si trova al secondo posto, con una sola sconfitta registrata. Bene anche l’Arbor, tornata a calcare i parquet dopo venticinque anni di assenza: le cittadine sono a metà classifica con tre vittorie ma hanno addirittura impensierito la capolista imbattuta Castelfranco e le basi, per migliorare ancora, ci sono tutte. L’US Reggio Emilia, tornata a disputare tornei Fip dopo anni di CSI, ha colto il primo successo nel penultimo turno prima della sosta mentre la Virtus Casalgrande è ancora a secco. In questo primo scorcio di stagione però, il canestro più importante è stato segnato dall’Arbor che si è resa protagonista di una bella storia di accoglienza. Agli ordini di coach Gianmaria Tagliavini, infatti, c’era anche una presenza a stelle e strisce, Sophia Apteker (in foto col coach). La ragazza americana, partita dal Massachusetts, è arrivata a Reggio la scorsa estate grazie a un percorso di studi universitari e ha potuto continuare a giocare a basket grazie al sodalizio cittadino. Sophia ha contattato il presidente della Fip reggiana, Davide Giudici, che ha chiesto la disponibilità alla società cittadina per integrarla nel roster: niente campionato per motivi burocratici legati ai tesseramenti, ma in allenamento il classico spirito di accoglienza reggiano, ha fatto sentire Sophia una arborina a tutti gli effetti. "Sono rimasta a Reggio - racconta Sophia - per alcuni mesi, ma ora è scaduto il mio semestre universitario e sono tornata a casa per Natale. Potermi allenare con l’Arbor è stata una bellissima esperienza: non parlavo bene l’italiano ma le ragazze mi hanno accolto alla grande, andando oltre il puro lato sportivo ed è una cosa davvero rara".

c.c.