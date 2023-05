Gol a raffica: se li è goduti anche Luca Toni

Tanto calcio, ma anche tanta pioggia al centro sportivo Merli per l’edizione 2023 del torneo del Primo Maggio, organizzato dalla Reggio Calcio, 12° trofeo Pezzarossa, 8° trofeo Andreani. Le 32 squadre hanno dato vita a gare davvero entusiasmanti, arricchite da gesti tecnici di pregio, soprattutto per le compagini di punta, gesti che da ragazzini del 2014 probabilmente non ci si aspetta.

Le migliori 16 classificata alla fase eliminatoria si sono contese il trofeo Pezzarossa, mentre le terze e le quarte si sono giocate il trofeo Andreani.

A vincere il Pezzarossa è stata l’Inter, che ha battuto in finale il Sassuolo, precedendo Alcione Milano e Tau Lucca.

La Reggio Calcio ’rossa’ ha conquistato un eccellente ottavo posto, mentre la Reggio Calcio ’bianca’ si è classificata quindicesima.

Il trofeo Andreani è stato vinto invece dall’Atletico Progetto Montagna, che ha superato in finale la Volontas Montichiari, mentre al terzo posto sono arrivati i ragazzi del Santos 1948.

Perfetta l’organizzazione dei dirigenti della Reggio Calcio, che hanno rispettato il programma come orologi svizzeri, fornendo il pranzo a tutti gli atleti tra la prima e la seconda fase della competizione e un eccellente servizio ristoro al pubblico.

Ad assistere al torneo c’era anche Luca Toni, padre del numero undici del Sassuolo; non sono mancati ovviamente tantissimi selfie dei presenti con il campione del Mondo nel 2006.