Gol su calcio d’angolo, Boretto affonda l’Arcetana

BORETTO

1

ARCETANA

0

BORETTO: Zovi, Callegari, Parmiggiani R., Sassi, Ouahero, Rocchi, Bernini (40’ st Randazzo), Parmiggiani N., Ennamli, Fanti (20’ st Diouf), Cabras. A disp. Bonini, Sow, Gandolfi, Toma, Cagnolati, Tamagni, Lorenzini. All. Iotti.

ARCETANA: Giaroli, Bonacini, Setti (1’ st Carpio), Sekyere, Canalini, Foderaro, Lusoli, Cristiani (1’ st Davitti), Ouattara, Bernabei, Travagliati (35’ st Corradini S.). A disp. Burani, Andreoli, De Martino, Pacella, Monti, Marino. All. Chiarabini (Pivetti squalificato).

Arbitro: Mantelli di Bologna.

Reti: 13’ Ennamli.

Note: espulso Sekyere (A) al 15’ st per fallo su Ennamli.

Tre punti d’oro per il Boretto, che si aggiudica il derby d’Eccellenza contro una diretta rivale per la salvezza come l’Arcetana, tornando a sorridere dopo tre successi consecutivi. Masticano amaro, invece, gli ospiti la cui mancanza di produttività sottoporta costa il quarto kappao nelle ultime cinque uscite.

Al 13’ il gol partita: Ennamli calcia in porta direttamente dalla bandierina e la sfera, dopo aver sbattuto sul portiere Giaroli e sul palo, termina la propria corsa in fondo al sacco. Gli ospiti provano a reagire con Lusoli, che a tu per tu con Zovi calcia alle stelle, poi è Bernabei a mandare fuori di poco.

Nella ripresa Fanti sfiora il 2-0, poco prima che l’Arcetana rimanga in 10 uomini per un rosso molto contestato dato dall’arbitro a Sekyere. Con un uomo in più i padroni di casa amministrano al meglio il vantaggio e provano a rendersi pericolosi in un paio di mischie, cercando di chiudere la gara, senza tuttavia che il risultato cambi più.

nella foto d’archivio l’attaccante borettese Issam Ennamli (ieri autore del gol decisivo) in un duello aereo e sotto Nicola Zavaroni (Montecchio) a segno a Scandiano