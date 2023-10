Golf, al San Valentino. Luca Baldi s’aggiudica la Coppa del Presidente

Domenica Pietro Toscano è stato celebrato al Golf San Valentino nella Coppa del Presidente, trofeo giunto alla 26^ edizione. Luca Baldi (foto, premiato dal presidente) ha vinto grazie a un giro in 82 colpi. In 1^ categoria Vanna Messori (36) ha superato Giovanni Bertolazzi (35) al termine di un avvincente testa a testa. In 2^ Paolo Bursi (44) ha registrato il miglior punteggio netto assoluto, irraggiungibile per il bravo Matteo Beretti (37) subito alle sue spalle. In 3^ Claudio Beretti (40) si è imposto seguito da Luciano Lochis (36). Al Golf Santo Stefano la White Jacket by Cristian Events ha assegnato gli ultimi pass per la finale nazionale del 28 e 29 ottobre al Golf Vigevano. Giorgio Ferrari ha vinto la gara con 68 colpi mentre Andrea Artioli (35), Mentore Garuti (38) e Andrea Santachiara (38) sono stati i migliori nelle categorie nette. Al Matilde il gioco ha incontrato la solidarietà nella gara Rescue Boxes La Fenice Onlus. La gara, con formula a coppie, ha visto due classifiche distinte per le prime e seconde nove buche: due gare nella gara. Stefano Franceschini e Marcella Morelli (19) hanno vinto la prima mentre Alice Montanari e Davide Avanzini (17) la seconda.

Andrea Ronchi