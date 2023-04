Golf: Baroni vince al Matilde

AI Matilde Golf si è svolta la tappa del circuito Team Challenge by Blu Vacanze. Giovanni Baroni ha vinto grazie a un giro in 78 colpi con le 9 buche di rientro giocate in due soli colpi oltre il par, 38. In prima categoria Glauco Bedogni (34) ha superato di misura Piergiovanni Crotti (33). In seconda Guido Chiesi (41) ha vinto l’avvincente testa a testa con Andrea Banchini, terminato a un solo colpo di distanza, mentre in terza Bruno Ferretti (41) ha avuto la meglio su Mario Paterlini (39). Premio speciale lady a Giovanna Maria Corradini (35). Al San Valentino i giocatori si sono divisi tra una tappa dell’Emilia Player Championship, giocata sulla distanza di 18 buche, e la Distilleria Caselli Golf Cup su 9. Nella contesa ’breve’ Leopoldo Barbieri (20) ha preceduto Romolo Raimondi (19) e Ciro Bonini (16). L’Emilia Player è stata vinta da Valeriano Mucci con 82 colpi. Il reggiano è stato bravo nel restare concentrato dopo la falsa partenza con un quintuplo bogey alla buca d’esordio. Massimo Coriani (35), Stefano Giberti (36) e Matteo Borelli (41) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi