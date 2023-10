Golf, Biscuoli vince al Matilde di Canossa

Oltre 150 giocatori sono scesi in campo domenica 8 al Golf Matilde di Canossa animando il Trofeo Gioielleria Camparini.

Mauro Biscuoli ha vinto la gara pareggiando il par del percorso destinato ai professionisti di 72 colpi. Nella combattutissima prima categoria Paolo Angelini (35) ha avuto la meglio su Pietro Ganzerla, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In 2^ Roberto Catellani (40) ha superato di misura Roberto Todescato (39) al termine di un avvincente testa a testa mentre in 3^ Stefano Varini, in giornata di grazia, ha consegnato il miglior punteggio assoluto, 46 punti, contro il quale nulla ha potuto Michela Audone (43). Premi speciali a Sonia Carbognani e Guido Chiesi, migliori lady e senior. Al S. Valentino, Lorenzo Montanari ha vinto la tappa dell’Emilia Players Championship con 88 colpi. Jaures Corti (40), Massimo Malagoli (43) e Cinzia Iotti (41) si sono imposti nelle 3 categorie nette.

Andrea Ronchi