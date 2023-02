Golf Due reggiani nella selezione Under 14

Riprendono le attività del settore giovanile della Federazione Italiana Golf. Il primo appuntamento, dopo la pausa invernale, si è svolto al circolo Matilde Golf con 18 ragazzi e ragazze Under14 provenienti da tutta l’Emilia Romagna (nella foto sopra) che hanno partecipato al raduno organizzato dai responsabili regionali. Sotto gli occhi di tre maestri della federazione, fra i quali il responsabile del settore giovanile del circolo cittadino Enrico Vacirca, si sono cimentati sia nella parte tecnica in campo pratica che sul percorso del golf reggiano in una intensa giornata di attività. Due i reggiani presenti nella selezione Camilla Rovacchi e Giulio Bertolini. "Sono molto soddisfatto – spiega Vacirca - – di avere iniziative di questo tipo qui nel nostro circolo. Ora partirà la sessione primaverile del corso collettivo (da marzo a giugno) per ragazzi e ragazze under 12 a San Bartolomeo, l’ultima domenica di ogni mese i giovani atleti si sfideranno sulle 9 buche del percorso Tricolore a Masone. Il golf è adatto a tutti, a tutte le età, all’aria aperta. Invito tutti a provare".