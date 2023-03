Golf I baby del Matilde brillano a Venezia

Entra nel vivo la stagione agonistica per i ragazzi del golf. Nella splendida cornice del circolo golf Venezia si è svolto il trofeo Leone di San Marco, prestigiosa gara che da il via ai tornei che assegnano punti importanti per scalare l’ordine di merito nazionale: 72 i partecipanti provenienti da tutta Italia. Tre i reggiani in campo, tesserati per il Matilde Golf: Mattia D’Errico detentore del titolo dell’edizione 2022, Lorenzo Ligabue e il giovanissimo Eric Grilli. Al termine delle due giornate di qualificazione D’Errico è 13° e Ligabue 24° e vengono ammessi alla finale mentre in 52ª posizione Eric Grilli che non supera il taglio. Nelle 36 buche di finale, ottime le prove di Mattia e Lorenzo che terminano al 9° e 23° posto portando a casa punti preziosi.

Nella foto da sinistra Mattia D’Errico, Lorenzo Ligabue e Eric Grilli