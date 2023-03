Golf: Paini e Hegoburu trionfano nelle gare disputate a Reggio

L’ultimo fine settimana di marzo al Golf Matilde si è aperto all’insegna del gusto con una tappa del Salumi Villani Winter Tour. Giovanni Paini ha vinto con 78 colpi. In prima categoria il modenese Stefano Mattiolo (39) ha preceduto Ettore Burani (35), in seconda Francesco Mainini (45) ha ottenuto la vittoria davanti a Roberto Veneziani (42). Nella combattutissima terza categoria Rossana Ziveri (38) ha superato di misura Giovanna Corradini (37). Premi speciali a Alice Montanari (34) e Giuseppe Marino (39), rispettivamente migliori lady e senior.

Domenica al Golf Santo Stefano i giocatori reggiani si sono affrontati nel Gadget Golf Trophy, un classico del calendario. Christian Hegoburu ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, nove oltre il par. In prima categoria Luciano Folloni (41) ha preceduto Luca Poppi (36) mentre in seconda Tienno Schiatti (41) ha avuto la meglio su Massimo Rebecchi (39). Premi speciali a Maurizio Barberini (40) e Antonella Curioni (34), rispettivamente migliori senior e lady.

Andrea Ronchi