Gondo e Sampirisi quasi ok, in forse Szyminski Mister Alessandro Nesta ha richiamato i giocatori al lavoro atletico, con Cedric Gondo e Mario Sampirisi in ripresa ma non al meglio. Szyminski ha fatto un lavoro differenziato, mentre Elvis Kabashi potrebbe giocare almeno uno spezzone. Allenamento completo per tutti.