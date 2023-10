Gondo: "Finalmente una gioia per i nostri tifosi" . Bardi: "Un successo che ci dà morale"

Dopo aver finito la partita con i crampi per quanto speso in campo Cedric Gondo, autore della rete che ha regalato la vittoria alla Reggiana, spiega: "Per fortuna era solo stanchezza, ho corso tanto, e come me, hanno fatto gli altri miei compagni. Non importa, volevamo solo vincere e abbiamo tenuto duro fino alla fine. Siamo contenti di aver portato a casa i tre punti e fatto felici i nostri tifosi, finalmente". Sul gol segnato al 2° minuto dice: "Ognuno di noi ha un punto del campo in cui sa di dover attaccare, per fortuna è finita nel mio – sul mancato raddoppio invece – mi è mancato il piede di appoggio e non sono riuscito a tirare come avrei voluto". Sulla sua condizione fisica: "Ho qualche partita in meno nelle gambe, rispetto agli altri, ma sto bene e sto lavorando su questo con lo staff". Guardando alle prossime due sfide salvezza contro il Feralpisalò e il Lecco, chiosa: "Guardiamo partita per partita con lo stesso impegno, senza fare calcol"”.

Se uno ha segnato, l’altro ha salvato il risultato parando il rigore, il portiere Francesco Bardi, commenta così l’episodio: "E’ sempre una bella soddisfazione. Ho usato una buona dose d’istinto e ho esultato tanto per trasmettere la carica ai miei compagni. Questa vittoria in casa è importantissima a livello di morale nello spogliatoio, e parlo a nome del gruppo. Aver vinto poi contro una squadra forte come il Venezia è ancora meglio".