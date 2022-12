Goretti chiama Vallocchia Rinforzerà il centrocampo

di Francesco Pioppi

Forze fresche per la ‘volata’ finale. Il primato della Reggiana non ferma le operazioni di mercato che potranno essere perfezionate solo a partire da lunedì e fino al 31 gennaio, ma che sotto traccia stanno già prendendo forma. A tal proposito, il direttore sportivo Roberto Goretti è ai dettagli per il centrocampista Andrea Vallocchia, in uscita dal Cosenza. Il dirigente granata ha parlato con il giocatore - che lui stesso aveva portato nel club calabrese nell’estate del 2021 - che è entusiasta di abbracciare il progetto granata e di giocare al ‘Città del Tricolore’. C’è anche l’accordo sulla parola con il direttore sportivo Gemmi, ma è chiaro che fino a quando non ci sarà tecnicamente il ‘nero su bianco’ un minimo di rischio esiste sempre. Salvo colpi di scena però, tutto dovrebbe andare nel verso giusto e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già lunedì, con il giocatore che si metterà subito a disposizione di mister Aimo Diana e dei suoi compagni.

Nato il 22 maggio del 1997 a Rieti, 179 cm per 70 kg, Andrea Vallocchia è una mezzala sinistra dinamica e duttile. Dotato di grande corsa, fa dell’aggressività una delle sue doti principali e porterà freschezza atletica nel centrocampo granata. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Benevento, è poi cresciuto calcisticamente nella Sambenedettese con cui ha vinto il campionato di Serie D (2015-2016) ed è poi rimasto in Serie C fino al gennaio del 2018. Dopo quella esperienza: Olbia (59 presenze e 1 gol) e Juve Stabia (33 e 2 reti). Proprio nel club campano è stato notato dal direttore sportivo Goretti che lo ha chiamato in Serie B al Cosenza dove, nella stagione della miracolosa salvezza ha messo a referto 17 presenze. Quest’anno ha avuto meno spazio e da qui è nata l’idea e l’opportunità di portarlo alla Reggiana dove amplierà le scelte di Aimo Diana che vedrà qualcuno dell’attuale rosa fare le valigie. Da questo punto di vista il messaggio del dirigente granata è stato chiaro: chiunque abbia il desiderio di lasciare la Reggiana o non sia contento dell’attuale situazione deve comunicare il suo ‘mal di pancia’ entro il 10 gennaio e verrà, verosimilmente, accontentato. Dopo quella data invece, se ce ne sarà ancora bisogno, sarà lui stesso a valutare la gestione di eventuali esuberi. Pensando alla rosa della Reggiana e guardando ai minutaggi, i primi nomi della lista potrebbero essere quelli di Daniele Sciaudone e Sonny D’Angelo (che è vicinissimo all’Avellino), mentre più defilato sembra esserci Mattia Muroni che comunque - nel caso restasse- con il contemporaneo rientro di Luca Cigarini vedrebbe probabilmente ulteriormente ridotto il proprio spazio.