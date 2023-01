Goretti segue Fiamozzi per il reparto esterni

di Giuseppe Marotta

Sul taccuino del diesse Roberto Goretti c’è sicuramente il nome di Riccardo Fiamozzi: potrebbe essere l’ex Empoli, oggi svincolato, a completare il pacchetto di esterni a disposizione di Aimo Diana.

Il profilo è di quelli importanti per la Serie C (dove non ha mai militato): 29enne (è nato il 18 maggio del ’93 a Mezzocorona, Trento), Fiamozzi è un terzino destro che può giocare anche a sinistra. In carriera conta 22 presenze in Serie A (10 con l’Empoli proprio nella scorsa stagione, e 12 col Genoa); ben 194 i gettoni in B (2 gol e 11 assist) con le maglie di Varese, Pescara, Frosinone, Bari, Lecce ed Empoli. Per lui anche 3 presenze ai playoff di B, 2 ai playout e 12 in Coppa Italia. Con le nazionali azzurre giovanili, 5 presenze in under 20 e 14 in under 19.

L’ultima partita ufficiale di Fiamozzi è quella dello scorso 6 maggio: titolare a destra con l’Empoli a San Siro contro l’Inter nella 36ª giornata di Serie A.

In questo match è arrivato anche l’unico assist in massima serie: suo il lungo lancio per Asllani (poi passato proprio all’Inter), autore del momentaneo 0-2 (vincerà l’Inter 4-2).

L’idea della società granata, ormai orientata verso la separazione con Nicoletti, è quella di mettere a disposizione di Diana due esterni offensivi e di forza fisica (Guiebre e Guglielmotti), e due più diligenti e difensivi (Libutti e, nel caso, Fiamozzi). In questo scenario, in caso di necessità di sostituire Guiebre (squalifiche, infortuni), a sinistra si potrebbe impiegare proprio Fiamozzi, ma anche Guglielmotti che da tempo sta lavorando per prendere le misure in quella fascia, con lo staff tecnico che da un po’ ha in mente un utilizzo sulla corsia mancina. Insomma: sarebbe un pacchetto esterni con pedine varie e interscambiabili. Fiamozzi ad oggi è un’opzione: non è da escludere che da qui alla fine arrivi, invece, un laterale di piede mancino. Va anche detto che la concorrenza non manca; il classe ’93 è seguito anche dalla B: Cosenza, ma soprattutto Ternana. Oltre che tornare utile nell’immediato, con Fiamozzi la Reggiana potrebbe fare un discorso anche per un’eventuale prossima Serie B: sarebbe un elemento d’esperienza.