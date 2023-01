Goretti tiene ’monitorato’ Lescano

Radar accesi, sempre pronti ad intercettare eventuali opportunità e a intervenire in caso di bisogno. È questa la filosofia del direttore sportivo Roberto Goretti anche in una fase di mercato - come quella attuale - più che altro di transizione e che entrerà ancora nel vivo tra una decina giorni. I nomi che possono essere in uscita sono quelli noti: Nicoletti, Sciaudone, Hristov e forse Cremonesi. L’esperienza però insegna che non sono da escludere ‘colpi di scena’ con gli agenti dei giocatori sempre pronti ad offrire nuove opportunità ai propri assistiti. In questo senso va tenuta monitorata la situazione che riguarda Lanini che, a parte il gol del 4-0 siglato domenica, non sta vivendo un momento felice in maglia granata. Non sono quindi infondate le voci di un possibile interessamento della Reggiana per Facundo Lescano, il centravanti che ha rotto col Pescara e che è corteggiato da mezza Serie C. Nessuna offerta ufficiale al momento, ma occhi certamente ben aperti nel caso si presentino le circostanze giuste e ci sia la necessità di affondare il colpo. I club ambiziosi ragionano così.

f.p.