Grammatica la vede così "Granata favoriti, se vincono è fatta"

Andrea Grammatica conosce bene le piazze di Reggio e Chiavari. Nella nostra città ha lavorato da osservatore tecnico tra il 2005 e il 2009, e poi come direttore sportivo nel 2016-17. In Liguria 5 anni tra il 2011 e il 2016 (direttore dell’area tecnica). Oggi è il ds del Ravenna (Serie D).

Grammatica, sarà allo stadio?

"Sì, non potevo perdermi la sfida tra le più forti del campionato".

La classifica, con la Reggiana a +6 sui liguri, quindi è giusta?

"Rispecchia quanto visto in campo. Sono le due che avevano ambizioni di vittoria dall’inizio, due società solide, con esperienza e valori tecnici".

La ‘Regia’ merita di essere prima?

"Sì, ha una rosa profonda e ha avuto un andamento regolare".

Chi vince?

"Vedo i granata leggermente favoriti, ma mi aspetto grande equilibrio e per questo potrebbe finire in parità".

È decisiva per il salto in B?

"Solo se vince la Reggiana, 9 punti a 7 dal termine sarebbero troppi. Se il divario rimarrà di 6 punti, nulla sarà deciso...".

Ha detto che potrebbe finire in pareggio. Si aspetta, quindi, squadre prudenti?

"Sono formazioni attente, la Reggiana non si snaturerà e ci saranno i momenti in cui sarà arrembante. Conosco bene questo stadio, qui non puoi fare calcoli di alcun genere. Se vedremo una Reggiana un po’ contratta sarà per merito dell’Entella".

Quali sono i singoli che possono fare la differenza?

"Ne dico due per parte: Lanini e Kabashi, e Ramirez e Merkaj. In generale saranno decisivi i duelli e occhio agli ultimi 15’ entrambe hanno panchine fortissime…".

Cosa pensa di Aimo Diana?

"L’ho sempre reputato un tecnico di categoria superiore e mi auguro che possa fare la B con la Reggiana".