Granata cinici e subito arrembanti. Mister Nesta: "Un bel miglioramento"

Mister Alessandro Nesta: una vittoria netta.

"Risultato che mi piace tanto. Siamo partiti con entusiasmo, mettendo in atto una grande pressione, creando tanto già da subito. Questo è un passo avanti rispetto alle altre volte".

Vale il doppio questo successo?

"Non saprei, anzi: no, purtroppo ci daranno solamente tre punti, come nelle altre vittorie…".

Qualcosa da correggere?

"Ad essere pignoli non siamo stati lucidi per tutta la partita nella gestione della palla. Dobbiamo capire quando andare corti e quando cercare le punte, se devo fare un appunto è questo".

Come mai all’intervallo ha tolto Szyminski?

"Mi ha chiesto il cambio lui: non si è fatto male, ma sentiva indurirsi il muscolo (adduttore, ndr) quando scattava".

Seconda vittoria di fila: la continuità che chiedeva.

"Importante fare un filotto, così più in là potremo accettare meglio anche qualche passo falso".

Cigarini e non Kabashi, come mai?

"Ho scelto Cigarini perché ho messo Bianco un po’ più avanti, e come play mi serviva Luca per caratteristiche. Poi Kabashi, oltre la squalifica, ha avuto un problema sotto al piede, che lo ha rallentato e tenuto un po’ fermo per una decina di giorni, ma ora sta bene".

Tre prime volte tra i marcatori: tanti giocatori ora hanno già trovato il gol.

"E anche questo è molto bello, sono contento per Antiste: è un premio ai tantissimi kilometri percorsi fino ad ora".

Insomma: una Reggiana concreta.

"Certo: ripeto, forse non eccellenti nella gestione della palla, ma siamo stati cinici".

Mercoledì si va nella tana del Genoa in Coppa: un grande palcoscenico.

"In caso di vittoria si andrebbe a Roma con la Lazio: se mi portano all’Olimpico pago una cena a tutti (sorride, ndr). Scherzi a parte: noi dobbiamo salvarci, non vincere la Coppa Italia, che verrà vinta dall’Inter. O dal Milan, credo…".

Però sarà una grande sfida.

"Chiaro, scherzo: ovviamente andremo a Genova per passare il turno, e non per vedere Marassi come fossimo in gita. Siamo un po’ corti dietro, vedremo che scelte fare, perché non potrò non considerare che poi arriverà il Lecco in campionato, e noi dobbiamo salvarci".

Tornando alla squadra: la sensazione è che ci siano ancora margini di crescita ampi.

"Sono d’accordo: possiamo crescere, e quando lo faremo su alcuni aspetti avremo ancora più vantaggi".