Granata da record: in 20 partite subiti solo 6 gol Venturi a un passo dal primato di Nico Facciolo

I numeri non mentono mai. Nello sport, in realtà, non è sempre vero. Nel senso che ci possono essere statistiche ‘isolate’ frutto di un determinato modo di giocare, ma che poi - a conti fatti - non rappresentano un fattore di forza e di capacità reale, a tutto tondo. Il discorso è diverso però quando le voci ‘positive’ si moltiplicano, come nel caso della Reggiana, e diventano la testimonianza reale di un rapporto di forza impossibile da ignorare. La squadra di Diana infatti sta mettendo in fila una serie di primati che giustificano il primo posto. Per la concezione che abbiamo noi di ‘calcio vincente’ il più significativo è quello della miglior difesa. Rozzio e compagni hanno infatti la retroguardia meno perforata del Girone B (-11) e la seconda dell’intera Serie C, a pari merito col Pordenone e dietro al Catanzaro a quota 8. Indovinate un po’ in che posizione sono, negli altri gironi, i friulani e i calabresi? Al primo, ovviamente. Il dato diventa ancor più mostruoso se si pensa che 5 di queste 11 reti incassate sono frutto del blackout di Fiorenzuola. Questo significa che nelle restanti 20, i granata hanno subito appena 6 gol, ovvero 0,3 di media. Un ‘muro’ che si traduce anche nel record di imbattibilità di Giacomo Venturi (nella foto) che, dopo la bella vittoria col Siena, è salito a 802 minuti e nella trasferta col Montevarchi avrà quindi la possibilità di eguagliare il record societario che appartiene a Nico Facciolo e che resiste, come confermato anche dal diretto interessato, dalla stagione 1988-1989.

La Reggiana ha comunque anche il miglior attacco del girone con 32 reti all’attivo in 21 partite (1,52 a gara) ed è in striscia positiva da 12 partite. L’ultima sconfitta in campionato, peraltro maturata con un calcio di rigore inesistente, risale allo scorso 19 ottobre col Cesena. Tutti questi numeri hanno portato la Reggiana in vetta, con 5 punti di vantaggio proprio sui romagnoli.

Francesco Pioppi