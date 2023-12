Granata, fuori l’orgoglio

Azzerare e ripartire. Come si può e di certo non come si vuole, vista la caterva di infortuni, ma bisognerà fare di necessità virtù: non c’è altra strada.

La Reggiana che oggi alle 16,15 ospita il Brescia deve lanciare un segnale forte a un ambiente che viaggia sull’orlo di una crisi di nervi ed è preoccupato da una classifica che inizia a far paura. In questi casi le vie di mezzo sono rare: o si ritrova la giusta autostima e ci si costruisce sopra una lenta risalita oppure si precipita nel baratro. Tutte cose che Nesta sa perfettamente ed è chiamato a trasmettere, con forza, alla squadra. O meglio: a quel che resta della squadra.

A fare notizia, infatti, sono soprattutto le assenze visto che a Vergara, Vido, Cigarini, Pajac, Kabashi e allo squalificato Pieragnolo si sono aggiunti anche Rozzio (influenza) Crnigoj (affaticamento) e probabilmente anche Pettinari che non è al meglio della condizione e non sta dando le risposte desiderate. In pratica 7-8 elementi che nelle intenzioni estive dovevano essere ‘titolari’ o comunque comporre gran parte dell’undici ‘tipo’ progettato da Goretti.

Nonostante questo, la formazione resta una sorta di ‘rebus’ perché è difficile capire, in primis, l’autonomia di uomini chiave come Romagna e Gondo.

L’impressione è che il primo sia pronto a giocare (almeno) una settantina di minuti dopo lo stop di oltre due mesi, mentre il secondo – che solo ieri ha fatto un allenamento completo con i compagni – potrà concedere al proprio bicipite femorale al massimo uno spezzone.

Insomma è una Reggiana decimata e avvilita che avrà bisogno più che mai del calore del proprio pubblico, a patto che dimostri di essere essa stessa pronta a dare battaglia. Approcci come quello visto al ‘Braglia’ non sono ammissibili e lo ha puntualizzato con forza anche il presidente Salerno.

Di fronte i granata si ritroveranno un cliente scomodo che con l’arrivo di Maran ha ritrovato vigore e fiducia ed è reduce da tre risultati utili consecutivi, coronati dalla bella vittoria sulla Sampdoria.

Gli uomini più pericolosi sono Bjarnason (3 reti come Moncini), Bisoli e Dickmann, ma anche in retroguardia le Rondinelle hanno qualità ed esperienza grazie a Cistana, Mangraviti e al portiere Lezzerini.

Il presidente Cellino dopo il ripescaggio ha allestito una squadra di valore che sta risalendo la corrente.

Sta alla Reggiana fermarne la corsa, utilizzando ogni mezzo lecito pur di muovere la classifica.