Granata irriconoscibili: è l’Entella a fare festa

REGGIANA

0

VIRTUS ENTELLA

1

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz (dal 28’ s.t. Montalto); Guglielmotti, Kabashi (dal 28’ s.t. Capone), Rossi, Nardi (dal 1’s.t. Cigarini), Guiebre; Pellegrini (dal 21’ p.t. Varela Djamanca), Lanini (dal 31’ p.t. Rosafio). A disp.: Voltolini, Luciani, Fiamozzi, Cremonesi, Hristov, Vallocchia, Sciaudone. All.: Diana.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Borra; Parodi (dal 44’ s.t. Tenkorang), Pellizzer, Chiosa; Tomaselli (dal 1’ s.t. Siatounis), Corbari, Paolucci (dal 44’ s.t. Manzi), Favale; Ramirez; Zamparo, Merkaj (dal 33’s.t. Sadiki). A disp.: De Lucia, Barlocco, Tascone, Faggioli, Morosini, Rada, Reali, Meazzi. All.: Volpe.

Arbitro: Tremolada di Monza (Ceolin-Catallo). IV uomo: De Angeli.

Reti: Favale al 22’ s.t.

Note: ammoniti Cauz, Kabashi, Merkaj, Guglielmotti, Capone, Paolucci, Borra. Espulso Ramirez al 39’ p.t. per doppia ammonizione, Volpe al 29’ s.t. per proteste. Angoli 4-3. Rec.: 3’ + 5’. Spettatori 9.253

di Francesco Pioppi

Era davvero impossibile immaginare che finisse così male. La Reggiana lascia all’Entella lo scontro diretto e vede il proprio vantaggio ridursi ad appena tre lunghezze. Lo fa al termine di una partita giocata in superiorità numerica per quasi un’ora, su gentile concessione di Ramirez che al 39’ si è fatto cacciare beccandosi la seconda ammonizione per un fallo su Laezza. L’uomo in più non è però bastato alla truppa di Diana per ritrovare quella brillantezza e quel furore che serve nelle partite da ‘dentro o fuori’. E così è bastata una punizione dell’ex Favale, leggermente deviata da Laezza e che ha sorpreso Venturi, per far crollare il castello di possesso palla e ‘gestione’ che i granata stavano costruendo. Un atteggiamento in parte ‘inconsapevole’ e in parte inevitabile, visto che dopo appena 30 minuti si è ritrovata con gli attaccanti titolari fuori per infortunio. Prima Pellegrini, out per una distorsione alla caviglia destra e poi anche Lanini (problema muscolare al quadricipite). Da quel momento la Reggiana ha perso improvvisamente i riferimenti e anche quel carattere che l’aveva sempre guidata anche nelle parentesi meno scintillanti. L’ingresso di Cigarini all’intervallo - con Diana costretto ad anticipare le sostituzioni perché aveva già utilizzato due ‘finestre’ sulle tre disponibili - non ha cambiato praticamente nulla nello spartito.

Il 4-2-4 utilizzato dal tecnico granata per l’arrembaggio finale ha creato un paio di situazioni interessanti soprattutto con Montalto (due girate di testa al 36’ e 40’), ma non si è mai avuta l’impressione che la Reggiana potesse fare realmente male, se non con un episodio. Sia chiaro, l’Entella non ha fatto chissà cosa ma è arrivata concretamente all’obbiettivo: ha riaperto il campionato.

Adesso servono nervi saldi e testa sulle spalle. Martedì c’è l’insidiosa trasferta a Pontedera e contemporaneamente Zamparo e compagni andranno a Cesena. È uno snodo importantissimo, ma è assolutamente inutile ‘caricarlo’ a dismisura onde evitare altre scottature o illusioni. È un passaggio a vuoto che fa male, ora ci sono sette partite per dimostrare che si è trattato solo di un episodio molto sfortunato.