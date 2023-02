Granata, numeri d’oro Miglior difesa e attacco

di Francesco Pioppi

A volte, quando proprio non si riesce a fare gol, va benissimo non perdere. È un po’ la sintesi, se vogliamo banale ma efficace, di quello che è successo domenica alla Reggiana contro la Carrarese. L’impressione - poi confermata anche dallo stesso Diana - è che i granata avrebbero potuto restare lì al ‘Città del Tricolore’ ancora un paio di ore, ma il punteggio non si sarebbe sbloccato. Sono giornate che vanno così e che per fortuna a Cigarini e compagni capitano di rado, perché la Regia arrivava da 10 gare consecutive con almeno una rete all’attivo.

L’ultima partita senza andare a segno era stata lo scorso 10 dicembre, in casa con l’Olbia, in un confronto che finì curiosamente sempre zero a zero e con diversi punti di contatto con il pari maturato contro i toscani. Anche in quell’occasione mancavano Guglielmotti e Montalto e Cigarini, al ritorno in campo dopo quasi 7 mesi, fu utilizzato solo ‘part-time’ e non poteva essere al meglio: proprio come contro la Carrarese.

Una piccola frenata non è la morte di nessuno, soprattutto nella giornata in cui solo l’Entella (corsara ad Ancona) riesce a far bottino pieno, portando a casa i tre punti. La Reggiana deve cercare di vedere il bicchiere pieno anche con il supporto dei dati statistici dal momento che - oltre ad essere saldamente in testa alla classifica con 6 lunghezze di vantaggio sui liguri e 7 sui romagnoli - può ancora vantare il miglior attacco del girone (48 reti realizzate) e anche la miglior difesa (18).

Non si tratta di dettagli o di ‘argenteria’ da mettere banalmente in mostra, ma di dati che potrebbero anche rivelarsi decisivi. In caso di arrivo a pari punti con un’altra squadra, qualora anche gli scontri diretti non fossero dirimenti (è il caso del confronto col Cesena, per esempio…) verrà considerata ‘davanti’ la squadra con la miglior differenza reti.

I granata in questo momento sono a +30 mentre i romagnoli sono a +28. La Virtus Entella è invece sensibilmente più distante (+23).

Con Zamparo e compagni sarà - in ogni caso - fondamentale capire come andrà a finire lo scontro diretto che il prossimo 11 marzo si terrà al ‘Città del Tricolore’.

All’andata le due squadre non si fecero male (a Chiavari finì zero a zero), ma in questo caso il collettivo di mister Volpe avrà tutto l’interesse a cercare di strappare un successo per provare a riaprire il campionato. La Reggiana dovrà comunque tenere i nervi saldi e pensare a mettere in fila un passo dopo l’altro. A partire da quello di domenica, che sarà fondamentale, sul campo della Vis Pesaro.