Granata sbadati, dopo 15’ sono sotto 2-0

FERALPISALÒ

3

REGGIANA

1

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Tonetto; Balestrero (43’st Salines), Carraro, Zennaro (19’st Palazzi); Hergheligiu (19’st Butic); Pittarello (19’st Siligardi), Guerra (34’st Musatti). A disp.: Volpe, Venturelli, Legati, Panico, Bacchetti, Icardi, Pietrelli. All.: Vecchi

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani, Cremonesi (1’st Hristov), Laezza (7’st Varela); Guglielmotti, Muroni (36’st Montalto), Rossi, Nardi (29’st Cigarini), Fiamozzi; Pellegrini (29’st Capone), Rosafio. A disp.: Venturi, Rozzio, Vallocchia, Pederzini, Lanini, Libutti, Kabashi, Sciaudone. All.: Diana

Arbitro: Centi di Terni (Del Santo di Siena e Bianchini di Perugia; IV ufficiale Ancora di Roma 1)

Reti: Pittarello (F) al 9’pt, Zennaro (F) al 15’pt, Guglielmotti (R) al 13’st, Siligardi (F) al 48’st.

Note: spettatori. Ammonito Cigarini. Angoli: 0-11. Recuperi: 0’ e 5’.

di Giuseppe Marotta

Da Salò a Salò: 354 giorni dopo l’aria del Lago di Garda ha tutto un altro sapore, così come la sconfitta. Con un tris i leoni del Garda hanno avuto la meglio nel 2° turno di Supercoppa di Serie C, ma è un kappao non paragonabile a quello di un anno fa. Facile con la memoria andare al 17 maggio del 2022 quando i lombardi vinsero 1-0 nei playoff. Non solo: Cigarini iniziò il lungo calvario con l’infortunio al ginocchio. Ritornare a Salò da vincenti è stata tutta un’altra musica. Ieri la serenità e la leggerezza del mondo granata era tangibile: prima della partita decine di tifosi si sono rilassati sul lungolago senza nessuna "ansia da prestazione".

Dominatrice assoluta la maglia con la scritta "Brèv ragas". Bellissima la scena su un molo: le mogli di Sciaudone e Rossi con i figli tra le bolle di sapone. Disteso anche il presidente Carmelo Salerno, che poco prima del fischio d’inizio ha scherzato insieme al figlio Giuseppe con Lanini e Libutti. A fine gara applausi dei 500 tifosi granata, con Rossi, Kabashi e Guglielmotti che hanno regalato i pantaloncini.

La partita: la poca attenzione ha favorito due volte la Feralpi. Al 9‘ Voltolini rinvia male, Pittarello ne approfitta facendo 1-0. Passano 6’ e Luciani pasticcia: raddoppio di Zennaro. La Regia trova linfa soprattutto con Guglielmotti e Pellegrini: il reggiano al 27’ serve bene Rosafio che spara addosso a Pizzignacco.

Nella ripresa super Guglielmotti segna un eurogol da fuori: destro terrificante nel sette, quasi meglio di Rimini. Con l’ingresso di Varela 6’ prima si era passati al 4-3-3. Hanno cercato il 2-2 Pellegrini (sinistro alto), Rosafio con una punizione defilata (bravo Pizzignacco), e Hristov a 3’ dal termine (incornata debole).

Per la Feralpi un gol mangiato da Butic, e il tris a tempo scaduto del reggiano ed ex granata Siligardi: per lui esultanza con mano all’orecchio, non apprezzata dal pubblico granata.

Sabato 13 maggio alle 18,30 a Reggio arriverà il Catanzaro; alla ‘Regia’, per avere la coppa, servirà l’impresa: vincere e sistemare la differenza reti che ora dice -2.