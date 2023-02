Grande impresa del Boretto

ARCETANA

2

CASTELLANA FONTANA

1

ARCETANA: Giaroli, Bonacini, Setti (27’ st Carpio), Cavazzoli, Canalini, Foderaro, Lusoli, Cristiani, Davitti (44’ st Corradini S.), Bernabei (48’ st Monti), Travagliati (35’ st Andreoli). A disp.: Burani, De Martino, Pacella, Corradini F., Marino. All. Pivetti.

CASTELLANA FONTANA: Castagnetti, Parenti (21’ st Gazzola), Pagani, Marabelli, Cornaggia (33’st Zani), Domenichetti, Fanelli, Monopoli, Storchi, Cossetti, Tosca (11’ st Ferro). A disp.: Bollati, Gioria, Sartori, Di Maggio, Nsingi, Di Cosmo. All. Dellagiovanna.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

RETI: 4’ st Storchi (C), 16’ st Bonacini (A), 30’ st Lusoli (A).

NOTE: espulso al 46’st Marabelli (C) per doppia ammonizione; ammoniti Bonacini, Cavazzoli, Lusoli (A) e Cornaggia (C).

L’Arcetana si impone in rimonta e ritrova una vittoria che le mancava da inizio gennaio. I gol nella ripresa: apre Storchi per gli ospiti con un colpo di testa, replica Bonacini (nella foto a fianco) con un’incornata perfetta su corner di Cristiani. Il 2-1 è di Lusoli, che approfitta di un’uscita maldestra di Castagnetti.