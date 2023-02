"Grande Regia, non la ferma più nessuno"

di Francesco Pioppi

‘Varela stai vivendo un sogno! Varelaaa!’. Il giorno dopo la vittoria nel derby, l’urlo di gioia di Adriano Montalto rivolto al compagno goleador fa il giro del web. Il ‘Tagliagole’ - che da oggi rientrerà in gruppo e domenica sarà probabilmente tra i convocati - ha sofferto in tribuna assieme agli altri ‘indisponibili’ granata ed è poi esploso in tutta la sua felicità al fischio finale. Un segno inequivocabile della coesione che c’è in questo gruppo granitico, in cui i protagonisti si alternano mese dopo mese, marciando assieme verso un obbiettivo comune. D’altronde era stato proprio lui, mentre qualche collega gli snocciolava le statistiche personali, a stoppare sul nascere ogni ‘egoismo’. ‘Io sono qui per vincere, non per accumulare cifre - tuonò il bomber siciliano - Ho 34 anni e non m’importa dei record di gol: voglio raggiungere quello che c’è da raggiungere con la squadra’. Un focus chiaro, netto e preciso che ha bene in mente anche Fausto Rossi che - già poche ore dopo il trionfo del ‘Manuzzi’ - si è affrettato a fare il pompiere attraverso la propria pagina Instagram. ‘Tre punti in una serata magica, ma non cambia nulla…Testa bassa e pedalare!’. Una sorta di copia e incolla con l’input arrivato anche da un altro grande veterano del gruppo come Alessio Luciani: ‘Zitti e pedalare, la strada è ancora lunga’.

Mentre Davide Guglielmotti festeggia con uno strappo alla dieta ferrea, facendosi fotografare con un ’carico’ di caramelle.

Tutti commenti molto ‘abbottonati’ mentre il sindaco Luca Vecchi, presente allo stadio, non nascondeva l’euforia lasciandosi andare ad un ‘Grande Reggiana! Non la ferma più nessuno! Fantastica serata…Applausi’. Non il massimo per gli scaramantici che avranno toccato ferro anche se il colpo inferto all’avversario è effettivamente di quelli pesantissimi. Talmente pesante e invidiabile da aver attraversato il fiume Enza, arrivando fino a Sorbolo, dove il primo cittadino - Nicola Cesari - ha scritto un post ad alto coefficiente di parmigianità: ‘Una Reggiana che torna vincente da Cesena, percorrendo le strade basse per sfuggire ai controlli dei carabinieri per il furto commesso al Manuzzi. Ma quello che è certo è che il prossimo anno sarà di nuovo derby al Tardini. Prego già per l’ordine pubblico e per la sicurezza del centro città’. Un commento fuori luogo, soprattutto per quanto concerne l’ultima frase.